دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شركة مازدا ستقدم أول سياراتها الكهربائية في عام 2020

قريباُ سيشهد سوق السيارات الكهربائية دخول منافس جديد فقد كشفت شركة مازدا على لسان مديرها التنفيذي أكيرا مارموتو بأنها ستقدم أول سيارة كهربائية لجمهورها بحلول العام القادم، حيث ستكون السيارة من تصميم وإنشاء الشركة دون أي شراكات مع أطراف أخرى ضمن معمارية مازدا الخاصة وفقا لموقع Automotive News Europe.

كما أن مازدا تنوي إطلاق طراز جديد بمحرك هجين بعد سيارتها الكهربائية حيث من المتوقع أن تكون سيارتها الهجينة متوفرة في السوق ما بين عامي 2021-2022 ، فيما أفاد المدير التنفيذي أيضاً أن شراكتهم مع تويوتا لن يكون لها تأثير في صناعة سيارة مازدا الكهربائية القادمة ليبدو أن الشراكة سيتم استثمارها في أمر مغاير.

وبالنظر لتأخر شركة مازدا في دخول هذا السوق يمكن الجزم بأن سبل محاربة الحكومات المختلفة للانبعاث والتلوث الصادر من محركات وسائل النقل؛ قد جز بمازدا لهذا المضمار ودفعها لحدو مسار مشابه لمنافساتها من أجل المحافظة على مكانتها والالتزام بالقوانين المفروضة بشأن انبعاثات السيارات وعلى رأسها قوانين الاتحاد الأوروبي الأكثر حدةً بهذا الخصوص.

التدوينة شركة مازدا ستقدم أول سياراتها الكهربائية في عام 2020 ظهرت أولاً على عالم التقنية.