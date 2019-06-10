دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أكبر خدمات بث المحتوى في الهند توقف دعم سفاري بسبب ثغرة أمنية في المتصفح

© Tech World قدمت بواسطة Hotstar

قامت Hotstar والتي تعتبر أكبر خدمات بث المحتوى في الهند بإيقاف دعم متصفح سفاري الخاص بآبل سواء على الأجهزة الذكية أو سطح المكتب، ويأتي ذلك بعد اكتشاف ثغرة أمنية في المتصفح تسمح للمخترقين بالحصول على محتوى الفيديو على المنصة والاستفادة ماديًا مقابل ذلك.

وتقوم الثغرة على السماح بالوصول إلى محتوى الخدمة بشكل عام عند استخدام متصفح سفاري للمشاهدة، وبالتالي تسببت هذه الثغرة بوصول ملايين الهنود لمباريات الرياضة الأشهر في البلاد، الكريكيت، دون الخضوع لشروط الخدمة.

وتمتلك Hotstar نحو 300 مليون مستخدم في الهند وتعتبر المنافس الرئيسي لخدمات مثل نتفليكس وأمازون برايم، لكنها تتميز بتفوقها عند الحديث عن الإنتاج المحلي أو عرض الأحداث المباشرة. يُذكر أن الخدمة مملوكة لديزني بعد الاستحواذ على استديوهات فوكس.

وبعد إيقاف الدعم عن متصفح آبل، فإن الخدمة نصحت المشتركين على صفحتها باستخدام متصفحات أخرى للاستمتاع بالمشاهدة.

التدوينة أكبر خدمات بث المحتوى في الهند توقف دعم سفاري بسبب ثغرة أمنية في المتصفح ظهرت أولاً على عالم التقنية.