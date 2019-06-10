شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبو ظبى يتلقى اتصال هاتفي من الرئيس الروسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل، أن ولى عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بحث خلاله علاقات التعاون والتنسيق المشترك.

وأضافت القناة، أن بن زايد بحث مع الرئيس الروسي خلال الاتصال الهاتفي أهم القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية إضافة إلى التطورات التي تشهدها المنطقة

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