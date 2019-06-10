شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة فى مديرية قعطبة شمالى الضالع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، من تحرير مواقع جديدة في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد. وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن قوات الجيش حررت تبة "الدار"، وقرية "دبيان"، وقرية "الدوير"، وتباب وقرى أخرى مطلة على منطقتي هجار والقفلة شمالي مديرية قعطبة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي، وتدمير عربة تابعة لها.

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