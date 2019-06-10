شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يبدى رغبته في زيارة العراق العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى بابا الفاتيكان البابا فرانسيس اليوم،الاثنين، رغبته في زيارة العراق العام المقبل، وذلك خلال إلقائه كلمة أمام أعضاء جمعية خيرية تساعد المسيحيين في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.
وقال البابا -حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية- إن "هذه الخاطرة تراودني كلما فكرت في العراق، حيث ستكون لدي الاستطاعة لزيارتها العام المقبل".
يُذكر أن مئات الآلاف من العراقيين الذين يعتنقون المسيحية نزحوا من البلاد بسبب سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي على مناطق واسعة في العراق، إلا أن بعضهم عادوا بعد طرد المسلحين منها.
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