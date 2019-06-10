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بابا الفاتيكان يبدى رغبته في زيارة العراق العام المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى بابا الفاتيكان البابا فرانسيس اليوم،الاثنين، رغبته في زيارة العراق العام المقبل، وذلك خلال إلقائه كلمة أمام أعضاء جمعية خيرية تساعد المسيحيين في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

 

وقال البابا -حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية- إن "هذه الخاطرة تراودني كلما فكرت في العراق، حيث ستكون لدي الاستطاعة لزيارتها العام المقبل".

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يُذكر أن مئات الآلاف من العراقيين الذين يعتنقون المسيحية نزحوا من البلاد بسبب سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي على مناطق واسعة في العراق، إلا أن بعضهم عادوا بعد طرد المسلحين منها.

 

 

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