شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سعودى فى نفس مكان وفاة والده منذ 14 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي الشاب السعودي محمد الدوشي 28 عاما مصرعه في حادث انقلاب مركبته ،وقال خال الشاب المتوفي لصحيفة "سبق" السعودية تفاصيل واقعة وفاة ابن أخته، حيث توفي والده أيضًا في الموقع نفسه في حادث تصادم مع مركبة أخرى قبل نحو 14عامًا.

وأوضح خال الشاب، أنه كان يعيش يتيمًا هو واثنان من أشقائه وأربع شقيقات قبل أن يرحل بسيناريو رحيل والده نفسه، مبينًا أنه يعمل في قطاع حرس الحدود بالخشل، وأنه كان عائدًا وأن الحادث وقع نتيجة انحراف المركبة وانقلابها بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة أمس الاول.

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وقال الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان بيشي الصرخي: إن غرفة العمليات تلقت، مساء أول أمس، عند الساعة الثالثة والربع بلاغًا عن حادث بالقرب من النقطة الأمنية لمدخل محافظة العارضة.

وأضاف: على الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث وعند وصولها وجدت إصابة واحدة في الموقع، وكان وضعها الصحي حرجًا نتيجة الحادث، وتم عمل الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى أبوعريش لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة.