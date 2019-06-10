اليمن/ الخليج 365
قال مصدر في الحكومة اليمنية، الإثنين، للأناضول، إن وزير الخارجية خالد اليماني قدم استقالته للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأوضح المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن اليماني قدم استقالته في وقت سابق، غير إن الرئاسة اليمنية لم تبت فيها حتى اللحظة.
ولم يورد المصدر مزيدا من التفاصيل حول أسباب تقديم الاستقالة.
وكان الرئيس هادي أصدر قرار بتعيين خالد اليماني في مايو/آيار من العام الماضي، خلفاً لوزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية اليمني يقدم استقالته للرئيس هادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.