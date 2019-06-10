وزير الخارجية اليمني يقدم استقالته للرئيس هادي

اليمن/ الخليج 365

قال مصدر في الحكومة اليمنية، الإثنين، للأناضول، إن وزير الخارجية خالد اليماني قدم استقالته للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأوضح المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن اليماني قدم استقالته في وقت سابق، غير إن الرئاسة اليمنية لم تبت فيها حتى اللحظة.

ولم يورد المصدر مزيدا من التفاصيل حول أسباب تقديم الاستقالة.

وكان الرئيس هادي أصدر قرار بتعيين خالد اليماني في مايو/آيار من العام الماضي، خلفاً لوزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.