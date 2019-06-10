المغرب.. 3.5 مليون سائح خلال 4 أشهر

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365بلغ عدد السياح الذين زاروا المغرب، خلال الـ4 الأشهر الأولى من 2019، أكثر 5 ملايين و580 ألف سائح، بارتفاع 6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بحسب إحصاءات رسمية.

وقالت وزارة السياحة، في تقرير لها الإثنين، إن ثلث السياحة الوافدة إلى البلاد قادمة من فرنسا.

وجاء السياح القادمون من إسبانيا ثانيا، بنسبة 17بالمائة، ثم من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا بـ6 بالمائة لكل بلد، وبلجيكا وهولندا بـ5 بالمائة لكل منهما، و4 بالمائة للسياح القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتجاوز عدد الفرنسيين الذين زاروا البلاد مليونًا و186 ألف سائح، في حين وصل عدد الإسبان أكثر من 603 آلاف سائح.

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ولفت التقرير إلى أن " مراكش (وسط) تصدرت لائحة المدن الأكثر زيارة من جانب السياح، متبوعة بأغادير (وسط) والدار البيضاء (شمال) وفاس(شمال) ، ثم طنجة (أقصى شمال البلاد) والرباط (شمال)".

وتشكل عائدات السياحة أول مصدر للعملة الصعبة ( النقد الأجنبي) بالبلاد، كما توفر أكثر من 500 ألف فرصة عمل.

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