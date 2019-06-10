"ي ب ك" الإرهابي يقصف قرية شرقي سوريا ويقتل مدنيا

دير الزور/ الخليج 365
استهدف عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (التي تهيمن عليها منظمة ي ب ك/ بي كا كا الإرهابية)، الاثنين، قرية في ريف دير الزور شرقي سوريا، ما تسبب بمقتل مدني ونزوح سكان القرية.
وأفادت مصادر محلية للأناضول، أن عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" من أبناء قرية النملية، اتهموا أشخاصا من قرية ابوالنيتل بقتل زميل لهم، وقاموا على إثرها باستهدف قرية ابوالنيتل بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، رغم نفي أهالي القرية صلتهم بحادثة القتل.
وأوضحت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل مدني من القرية وجرح آخر، إلى جانب فرار جميع السكان الذين يتجاوز عددهم الألف إلى منطقة البادية المجاورة.
وأشارت أن القصف تم تحت نظر قوات التحالف التي لم تتدخل بالرغم من نداءات أهالي قرية ابوالنيتل لها للتدخل ووقف القصف.
وتقدمت "ي ب ك"، وبدعم من التحالف الدولي، في ريفي دير الزور الشرقي والشمالي في منتصف عام 2017، واستكملت السيطرة عليهما مطلع مارس/ آذار الماضي، بعد طرد تنظيم "داعش" منها.
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