باليوم الثاني للعصيان..انتظام العمل بمرافق اقتصادية حيوية بالسودان

الخرطوم/ الخليج 365

انتظم سير العمل، الإثنين، في مرافق اقتصادية حيوية بالسودان، تشمل البنوك والكهرباء ومطار الخرطوم الدولي، وهيئة السكك الحديدية، في اليوم الثاني للعصيان المدني.

وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم، إن العمل انتظم بالبنوك والمصارف السودانية بالخرطوم لليوم الثاني، عقب عطلة عيد الفطر.

كان سودانيون، بدأوا عصيانا مدنيا واسعا، أمس الأحد، دعا إليه "تجمع المهنيين" المعارض، إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وذكرت (سونا) أن العاملين ببنك السودان المركزي، باشروا أعمالهم اليوم، حيث قام البنك عبر فرعه الرئيس بمقابلة طلبات العملاء كافة.

وأكد الناطق الرسمي باسم المركزي السوداني، نجم الدين حسن إبراهيم، الإشراف على عملية تغذية الصرافات ومواصلة عملية التغذية.

ونقلت الوكالة عن محمد خير الجنيد، وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان تأكيده "انسياب العمل في كل شركات الوزارة (النقل والتوزيع والتوليد) خاصة مكاتب خدمات المشتركين لمقابلة احتياجات الجمهور بالبلاد".

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وأكدت إدارة شركة مطار الخرطوم الدولي، أن حضور الموظفين والعاملين والشركات العاملة بمطار الخرطوم "ممتازة"، في اليوم الثاني للاعتصام.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، الإثنين، تصريحات لإدارة المطار، ذكرت فيها أن حركة الطيران تسير بصورة عادية، مشيرة إلى أن حركة الطيران "نشطة جدا".

فيما أكد مدير إدارة هيئة السكك الحديدية، بوزارة النقل والطرق والجسور، إبراهيم فضل عبدالله، استمرار حركة القطارات عقب عطلة العيد بصورة "منتظمة".

وقال إن إدارة السكة الحديد، تعمل حاليا على فتح خط الركاب الخرطوم - مدني، وإزالة المتاريس بالتعاون مع قوات الدعم السريع، لتسهيل حركة المواطنين بين المدينتين.

وفي وقت سابق اليوم، قال "تجمع المهنيين"، إن العصيان المدني مستمر لليوم الثاني، رغم تحذيرات ومطالبات من المجلس العسكري الانتقالي بالتراجع عن تلك الخطوة.

والسبت، جدد المجلس العسكري، الإعراب عن رغبته في استئناف التفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، لاسيما مع وساطة إثيوبية.

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