سلمان_للإغاثة: إطلاق حملة مساعدات عاجلة لمتضرري السيول في #عدن و #لحج

صحيفة الخليج الالكترونية

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة للمتضررين من النازحين في المخيمات بمحافظتي عدن ولحج جراء كارثة السيول، وذلك بالتعاون مع القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

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وتم البدء بتوزيع الخيام والبطانيات والبسط والسلال الغذائية، استفاد منها 1800 نازح من متضرري السيول.

ويأتي ذلك في إطار التدخل الإغاثي العاجل للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة المتضررين من أزمة السيول في محافظتي عدن ولحج.