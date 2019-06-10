كلية_الملك_خالد_العسكرية تصدر تعليمات مهمة للمقبولين أوليًّا

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية في وزارة الحرس الوطني، عن أرقام القبول الأوّلي للمتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة.

ونشرت كلية الملك خالد العسكرية تعليمات الطلبة المقبولين أولياً من طلبة الثانوية وتضمنت ما يلي:

أولًا- الحضور في اليوم المُحدّد لمراجعة الطالب الساعة السادسة (6) صباحاً في مقر لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية (الرياض- جنوب وزارة الحرس الوطني تقاطع الدائري الشرقي مع طريق خريص – مخرج 13)

ثانيًا- الإثباتات المطلوبة من الطالب عند الحضور لمقر اللجنة مرتبة داخل ملف بلاستيك شفاف كما يلي :

استمارة طلب الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية وعددها 6 صفحات إضافة إلى الغلاف بعد تعبئة جميع الحقول وتصديقها من الجهة المعنية مرتبة حسب التسلسل الرقمي ووضع الصور الشخصية في الأماكن المحددة (تصدق من أمير المنطقة أو المحافظ أو رئيس المركز أو شيخ القبيلة أو العمدة والشرطة معاً).

مراجعة الأحوال المدنية بموجب نموذج طلب معلومات (الأحوال المدنية) لتعبئته وإحضاره ضمن الاستمارة بعد التصديق.

صورة من شهادة الثانوية العامة (مصدقة) أو ما يعادلها إذا كانت من الخارج.

إحضار أصل الهوية الوطنية مع صورة منها.

صورة من الهوية الوطنية لوالد الطالب.

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صورة سجل الأسرة لوالد الطالب.

صورة من سجل الأسرة لوالد الزوجة.

صورة من الهوية الوطنية لجد الطالب (بطاقة الأحوال أو حفيظة النفوس).

صورة من شهادة ميلاد الطالب أو (برنت) من الأحوال المدنية.

صورتين ملونة مقاس 3×4 مكشوف الرأس حديثة (يمنع تعديلها أو نسخها مع كتابة رقم الطلب خلف الصور).

صورتين ملونة مقاس 3×4 بالزي الوطني حديثة (يمنع تعديلها أو نسخها مع كتابة رقم الطلب خلف الصور).

على المواليد خارج المملكة العربية السعودية إحضار ما يثبت أن الولادة بالخارج بسبب تواجد والديه في مهمة رسمية.