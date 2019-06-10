ترامب يفكر بفرض غرامات على شركات تكنولوجية كبرى

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنه قد يفكر في فرض غرامات، على نسق الاتحاد الأوروبي، على شركات التكنولوجيا الكبيرة، فيما حذر من أنه قد يرى مثل هذه الشركات باعتبارها كيانات احتكارية.

غير أن ترامب انتقد أيضاً الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن "الغرامات تعد اعتداء على الشركات الأمريكية، وأن الجهات التنظيمية في بروكسل تعتبر مثل هذه الإجراءات العقابية "أموالاً سهلة" لخزائنها.

وقال ترامب عبر شبكة "سي.إن.بي.سي": "أعتقد أنه موقف سيء بكل وضوح.. ولكنني أعتقد أن هناك شيء يحدث فيما يتعلق بالاحتكار".

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ولطالما اتهم ترامب عمالقة التكنولوجيا بأنهم متحيزون سياسياً ضد المحافظين، رغم أن الشركات ترفض هذه الاتهامات.

وفرضت المفوضية الأوروبية، غرامات بمليارات الدولارات على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، بما في ذلك شركة غوغل على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الاحتكار وعلى أبل بشأن الضرائب.

كما أن الجهات التنظيمية تجرى تحقيقاً بشأن شركة فيس بوك وأشارت إلى أن شركات أخرى قد تكون تواجه غرامات في إطار إجراءات ضمان حرية المنافسة.