وزير مصري: البورصة لن تنتعش في ظل ارتفاع نسبة التضخم والفائدة

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وحسب "رويترز" قال الوزير هشام توفيق متحدثا خلال ندوة "لن تنتعش أي بورصة في ظل تضخم 13 أو 14 بالمئة وفائدة 17 أو 18 بالمئة"، لكنه أضاف أنه يتحدث معتمرا "قبعة الخبير والملاحظ لا الوزير".

وقال "نحتاج أيضا لتخفيض تكلفة التداول وأن يكون لدينا مميزات ضريبية لجذب الشركات من جديد للبورصة" لكنه لم يذكر تفاصيل.

وشهدت البورصة المصرية ارتفاعات قوية اليوم وسط زيادة ملحوظة في قيم التداول والمؤشر الرئيسي مرتفع 8.54 بالمئة منذ بداية العام الحالي لكنه منخفض أربعة بالمئة منذ بداية الربع الثاني من السنة.

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وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.7 بالمئة، مع صعود 27 سهما من أسهمه الثلاثين. وزاد سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر، 1.9 بالمئة.

وصعد سهم غلوبال تليكوم 1.1 بالمئة بعدما أعلنت الشركة أمس الأحد أنها أجلت اجتماعا للمساهمين لإتاحة مزيد من الوقت أمام المستثمرين لدراسة عرض الشراء إلزامي من مساهمها الرئيسي فيون.

وأظهرت البيانات اليوم ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 14.1 بالمئة في مايو/ أيار بعد أن شهد تراجعات في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان.