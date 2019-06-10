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وبحسب البيان، "جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق واعتماد الحوار الجدي بين جميع الأطراف لتوحيد الجهود الرامية لمعالجة الأزمات الحالية والابتعاد عن لغة التهديد".
وتابع البيان "كما تم بحث السبل الكفيلة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".
وأعلن الجيش التركي في 27 أيار/مايو الماضي إطلاق عملية برية مدعومة جوا في منطقة هاكورك شمالي العراق؛ لتدمير مواقع لحزب العمال الكردستاني.
وتشن أنقرة بشكل متكرر غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وتصنفه تنظيما إرهابيا.
وحمل الحزب السلاح على مدى ثلاثة عقود للحصول على منطقة حكم ذاتي للأكراد في تركيا، قبل أن يعلن عن وقف لإطلاق النار في 2015.
وأسفر النزاع بين الجانبين، منذ بدايته عام 1984، عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قال، في تصريحات سابقة من اسطنبول لدى لقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، إن حماية السيادة العراقية أمر ضروري، معربا عن رفضه لأي عمل عسكري أحادي الجانب يتجاوز الحدود العراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق وتركيا... اتفاق على الابتعاد عن لغة التهديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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