شكرا لقرائتكم اعتقال رجل هدّد بتفجير قنبلة في السويد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ستوكهولم - أ ف ب | منذ 9 دقائق في 10 يونيو 2019 - اخر تحديث في 10 يونيو 2019 / 19:02

أعلنت السلطات أن رجلاً هدّد بتفجير قنبلة في محطة مالمو للقطارات جنوب السويد، أُصيب بجروح عندما اعتقلته الشرطة وفجّر خبراء تفكيك الألغام حقيبة كانت معه.



وقالت ناطقة باسم الشرطة إن الشرطيين الذين أُبلغوا بوجود شخص منفعل يبدو خطراً، تدخلوا في المحطة المركزية في ثالث مدن البلاد و"استخدموا أسلحة الخدمة". وأضافت ان الرجل (44 سنة)، وهو من سكان مالمو، نقل إلى مستشفى وينتظر المحققون تحسّن وضعه لاستجوابه.

وذكر شهود أن الرجل أكد أنه يحمل عبوة ناسفة. لكن الشرطة لم تؤكد هذه المعلومات ولا تفجير الحقيبة، مكتفية بأن خبراء في تفكيك الألغام أُرسلوا إلى المكان. ولاحقاً سمع شهود دويّ انفجار. وأشار ناطق باسم الشرطة الى "عدم العثور على أي غرض خطر في المكان".