شكرا لقرائتكم موسكو: 80 ألف سوري مستعدون للرحيل عن إدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 24 دقيقة في 10 يونيو 2019 - اخر تحديث في 10 يونيو 2019 / 18:47

كشف رئيس المركز الروسي للمصالحة في سورية اللواء فيكتور كوبتشيشين بأن ما يصل إلى 80 ألف شخص مستعدون للرحيل عن منطقة إدلب (شمال غربي سورية) لخفض التوتر.



وقال خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين اللجنة الروسية السورية المشتركة لتنظيم عودة اللاجئين السوريين: "من المتوقع أن يكون ما بين 40 إلى 80 ألف نازح مستعدين لمغادرة منطقة خفض التوتر. وتم إعداد العدد الضروري من الأماكن لاستقبالهم في مراكز الإيواء المؤقت في محافظات حماة وحمص ودير الزور". ولفت كوبتشيشين إلى أنه من أجل ضمان خروج المدنيين من إدلب افتتح منذ 27 آيار (مايو) معبر إضافي هو معبر صوران، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية ما يصل إلى ألف شخص و50 مركبة يوميا". وأوضح أن هذا المعبر لا يشهد أي حركة نزوح حاليا.

وتفاقم التوتر في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي في الفترة الأخيرة وسط تصعيد عسكري اثار قلقاً دولياً، وراح ضحيته العشرات من المدنيين وسط.