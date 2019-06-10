"روس آتوم" تفتح فرعا بالرياض لاحتمال مشاركة روسيا في تنفيذ مشروعا

موسكو — سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان: "أثناء الاجتماع السادس للجنة الحكومية الروسية — السعودية المشتركة حول التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي، أكد وزير الطاقة، ألكسندر نوفاك، عزم الجانب الروسي على تطوير تعاون نشط مع المملكة العربية السعودية في مشاريع الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، وأعلن عن افتتاح فرع لشركة "روس آتوم أوفيرسيز" بالرياض".

© Sputnik . Ilya Pitalev

وأضاف البيان أن "روس آتوم أوفيرسيز" سيعمل على تسويق اقتراح بناء محطة نووية بقدرات كبيرة و صغيرة إضافة إلى مركز العلوم النووية والتقنيات في الأسواق الأجنبية".

وكان المدير العام لشركة "روس آتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، قد صرح بداية الشهر الجاري، عن اقتراح موسكو بناء محطة طاقة كهرذرية في المملكة العربية السعودية، تعتمد على تكنولوجيات "في في إي إر —1200" من جيل 3+.

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هذا وتنفذ "روس آتوم" مشاريع عاملة على مفاعل الماء المضغوط — 1200" في دول أخرى، من بينها بنغلاديش وتركيا وبيلاروس وفنلندا، هنغاريا.

وكان ليخاتشيوف قد أشار سابقاً، إلى أن موسكو تجري مباحثات مع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، حول مشاريع من هذا النوع، واعتبر مع ذلك، أن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط من المناطق الواعدة للتعاون في مجال الطاقة الكهروذرية.

وتعتبر "روس آتوم" أكبر شركة في العالم متخصصة في بناء أحدث محطات توليد الطاقة النووية، حيث نفذت أوامر توريد تقدر قيمتها بـ 133 مليار دولار أميركي، خلال 10 سنوات.