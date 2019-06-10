درجات حرارة قاتلة في العراق... وشركات النفط الأجنبية ترفع الراية البنفسجية (فيديو)

وعزا التشخيص الأولي سبب نفوق الحصان إلى ارتفاع درجات الحرارة. وفقا لموقع "السومرية نيوز".

فيما نقل موقع "بغداد اليوم" أن الشركات النفطية الأجنبية رفعت الراية البنفسجية فوق مقرات عملها، بعد تخطي درجة الحرارة الـ50 درجة مئوية، حيث تشير هذه الراية إلى وجود الأشعة الفوق البنفسجية القصيرة والتي تعد من الأشعة شديدة الخطر على الإنسان، وتؤدي إلى الإصابة بضربة الشمس وتعمل على قتل الخلايا الحية في الجسم.

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وفي وقت سابق توقع رئيس المنبئين الجويين الأقدم ومدير البيئة/ الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، محمود عبد اللطيف، أن يسجل اليوم الإثنين المقبل 10 يونيو/حزيران، أعلى درجات الحرارة في الصيف الحالي.

يذكر بأن درجات الحرارة وصلت في العاصمة بغداد يوم الأربعاء 5 يونيو/ حزيران إلى 47 درجة مئوية فيما سجلت البصرة درجة حرارة وصلت لـ49 درجة مئوية.