- 1/2
- 2/2
وذكر بشائر للصحفيين: "انتشار واسع لقوات الشرطة في العاصمة الخرطوم وبقية ولايات البلاد لتأمين المواطنين والمرافق العامة حسب خطة المنظومة الأمنية بالتنسيق مع بقية القوات النظامية".
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
وأضاف "هنالك تجاوب كبير من قبل المواطنين مع انتشار قوات الشرطة بالخرطوم و الولايات، مع توفر الخدمات والإجراءات الاعتيادية المتعلقة بالجوازات والبلاغات الجنائية".
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي، إثر احتجاجات شعبية، لتستمر المظاهرات ضد المجلس العسكري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.
واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، يوم الاثنين الماضي، وقامت بفضه بالقوة، ما أدى إلى مقتل 118 شخصا بحسب قوى الاحتجاج.
ودعت قوى المعارضة للدخول في عصيان مدني شامل اعتبارا من اليوم الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر انتشار واسع لقوات الشرطة في الخرطوم وولايات أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.