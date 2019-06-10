انتشار واسع لقوات الشرطة في الخرطوم وولايات أخرى

وذكر بشائر للصحفيين: "انتشار واسع لقوات الشرطة في العاصمة الخرطوم وبقية ولايات البلاد لتأمين المواطنين والمرافق العامة حسب خطة المنظومة الأمنية بالتنسيق مع بقية القوات النظامية".

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وأكد المدير العام للشرطة أن "قوات الشرطة نجحت في السيطرة على حرب الشائعات التي كانت منشرة خلال الأيام السابقة عبر الوسائط الإلكترونية التي نشرت أحداثا لم تكن حقيقية".

وأضاف "هنالك تجاوب كبير من قبل المواطنين مع انتشار قوات الشرطة بالخرطوم و الولايات، مع توفر الخدمات والإجراءات الاعتيادية المتعلقة بالجوازات والبلاغات الجنائية".

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي، إثر احتجاجات شعبية، لتستمر المظاهرات ضد المجلس العسكري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

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ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، يوم الاثنين الماضي، وقامت بفضه بالقوة، ما أدى إلى مقتل 118 شخصا بحسب قوى الاحتجاج.

ودعت قوى المعارضة للدخول في عصيان مدني شامل اعتبارا من اليوم الأحد.