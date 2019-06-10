باحث سياسي: إيران لن تقبل التفاوض على اتفاق نووي جديد

وأضاف في مداخلة إذاعية عبر أثير "سبوتنيك" أن "الاتفاق النووي تم بنجاح بعد عشر سنوات من المفاوضات مع الدول العظمى، (مجموعة خمسة + واحد)، ولا حاجة للجديد من المفاوضات، كما أن الاتفاق النووي لا يخص دول المنطقة".

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وعن الإجراءات التي هددت إيران باتخاذها حال انتهاء مهلة الـ60 يوما التي منحتها لأوروبا لإنقاذ الاتفاق النووي، أشار فلاح أنها تتمثل في ما ينص عليه الاتفاق، كإعادة تخصيب اليورانيوم في طهران، وتجاوز الملفات التي تم تعطيلها بناء على الاتفاق.

وحول الموقف الألماني، قال إن إيران عولت كثيرا على الدول الأوروبية، ولكنها لم تفعل شيئا سوى التصريحات، ومعلوم للجميع أنها تسير وفق الخطة الامريكية حتى لو لم تعلن ذلك.

وكان وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، قال إن دول المنطقة يجب أن تكون طرفا في أي اتفاق مستقبلي مع إيران.

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وأوضح أن " أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل بالإضافة إلى الملف النووي، وقف دعم إيران للإرهاب وبرامج طهران للصواريخ البالستية"، على حد قوله.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده أجرت محادثات "صريحة وجادة" مع ألمانيا بشأن إنقاذ الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع قوى عالمية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك في طهران "أجرينا محادثات صريحة وجادة مع (وزير الخارجية الألماني هايكو) ماس… طهران ستتعاون مع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لإنقاذه".

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق العام الماضي وأعاد فرض عقوبات على إيران.