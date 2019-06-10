السلطات التونسية ترفض السماح لسفينة مصرية على متنها مهاجرون بالرسو في موانئها

دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب ناجون من غرق مركب كان يقل مهاجرين في مركز إيواء في جرجيس التونسية، 11 مايو/أيار 2019

أعلن الهلال الأحمر التونسي أن سفينة مصرية أنقذت 75 مهاجرا داخل المياه الإقليمية التونسية ،لا تزال عالقة قبالة السواحل التونسية على بعد 25 كم من مدينة جرجيس بعد أن رفضت تونس السماح لها بالرسو في موانئها. وقدم مكتب الهلال الأحمر في مدينة جرجيس مساعدات أولية للمهاجرين الذين يشكو بعضهم من الأمراض. وكان مسؤول في وزارة الداخلية التونسية قد صرح بأن المهاجرين يرغبون في أن يستقبلهم بلد أوروبي.

لا تزال سفينة مصرية أنقذت قبل عشرة أيام 75 مهاجرا في المياه الدولية عالقة قبالةسواحلتونس التي لم تسمح سلطاتها برسوها في موانئها، بحسب ما أعلن الأحد الهلال الأحمر.

وكانت السفينة المصرية "ماريديف 601" التي تعمل لصالح شركة نفطية قد أنقذت في 31 مايو/أيار 75 مهاجرا كانوا على متن زورق تعطل محركه، وكانوا حينها داخل المياه الإقليمية التونسية على بعد 25 ميلا من ميناء مدينة جرجيس التابعة لولاية مدنين. ولم تسمح لهم السلطات التونسية بالرسو ودخول ميناء جرجيس حتى اليوم.

والأحد قدم فريق من مكتب الهلال الأحمر في المدينة التونسية الساحلية المساعدات والرعاية الصحية للمهاجرين الذين يعاني بعضهم من المرض، بحسب ما أعلن رئيس فرع الهلال الأحمر التونسي في مدنين المنجي سليم لوكالة الأنباء الفرنسية.

وفي اتصال أجرته معه وكالة الأنباء الفرنسية رفض قبطان السفينة الإدلاء بأي تصريح.

وكان القبطان قد ناشد السلطات التونسية قبل ستة أيام السماح لسفينته بالرسو "بصفة عاجلة" في ميناء جرجيس.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية التونسية طالبا عدم نشر هويته إن "المهاجرين يريدون أن يستقبلهم بلد أوروبي".

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وكانت منظمة الهجرة الدولية قد أشارت مطلع يونيو/حزيران إلى أن المهاجرين الذين انطلقوا من ليبيا "بحاجة ماسة للمياه والغذاء والألبسة والأغطية وبخاصة للرعاية الطبية".

وتتوزع جنسيات المهاجرين على 64 بنغلادشيا وتسعة مصريين ومغربي وسوداني، وبينهم 32 طفلا وقاصرا على الأقل.

وأكدت لورينا لاندو، رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية في تونس استعداد المنظمة لتوفير الدعم. وقالت "نحن على أتم استعداد لتقديم كل المساعدة اللازمة في ما يتعلق بتوفير المأوى والرعاية الطبية والغذاء والدعم النفسي والاجتماعي للناجين".

وانسحبت معظم قطع البحرية التي كانت تتولى إجراء الدوريات قبالة ليبيا في السنوات الأخيرة، في حين تواجه سفن المنظمات الإنسانية عراقيل قضائية وإدارية.

ومطلع أغسطس/آب الفائت سمحت السلطات التونسية على مضض برسو سفينة الشحن "ساروست 5" وإنزال أربعين مهاجرا غير قانوني منها "لأسباب إنسانية" وبعد أن أمضوا أياما طويلة في البحر.

فرانس24/ أ ف ب