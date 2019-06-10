دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع Halo Infinite ستأتي مع جهاز Xbox الجديد في 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.
قبل إغلاق المؤتمر الصحفي لشركة مايكروسوفت E3 2019 والذي أختتمته بالإعلان عن الإصدارة التالية من منصة أكس بوكس Project Scarlett والتي أعلن أن موعد إصدارها سيكون خلال عطلات العام المقبل 2020 أعلنت أيضا أنه سيكون نفس الموعد الذي ستصدر به Halo Infinite والذي سيكون أيضا ضمن الكتالوج الخاص بألعاب Project Scarlett.
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هذا الموضوع Halo Infinite ستأتي مع جهاز Xbox الجديد في 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.
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