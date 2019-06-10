دبي - بواسطة محمد فارس كشف شركة مايكروسوفت خلال معرض E3 عن نسخة يد التحكم اللاسلكية المحدثة Xbox Elite 2 والتي حظيت على تحسينات واضحة من ناحية التصميم الخارجي والهيئة العامة لها كما هو الحال مع مستوى التحديثات الداخلية المضافة لها حيث قالت الشركة أنه تم إعادة تصميمها من جديد.

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والواضح من الفيديو أن مايكروسوفت قامت بارفاق تعديلات جديدة على التصميم الخارجي وأضافت العديدة من الأزرار وقبضات جلدية من شانها تسهيل تملك اللاعب باليد والتحكم بشكل أكبر في مجريات اللعب عبر التخصيصات التي وفرتها في الأزرار، فعصا اللعب حازت على تعديل جوهري يتيح إعادة ضبطها للحصول على حركة أكثر دقة كما أنه تم توفير ثلاث مستويات للزر الرئيسي بالإضافة أن ازرار الزناد الأمامية يمكن تخصيص حركتها ببعيدن مختلفين.

كما أن اليد حصلت على منفذ USB نوع C وتقنية اتصال عبر البلوتوث وبطارية باستطاعتها المكوث لـ 40 ساعة على الشحنة الواحدة، لتوفر مايكروسوفت بذلك يد تحكم عملية للاعبين مع خيارات تخصيص متنوعة، سيتم طرحها في السوق في الرابع من نوفمبر بسعر 179,99 دولار.

التدوينة مايكروسوفت تكشف عن يد التحكم Xbox Elite 2 بتحسينات على التصميم والأداء بسعر 180$ ظهرت أولاً على عالم التقنية.