شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية: تدشين جسر جوى إغاثى من الرياض إلى عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن العقيد تركي المالكي ، المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية " في اليمن، تدشين جسر جوي "إغاثي " من (الرياض ) إلى (عدن)، مؤكدًا أن تحركات التحالف لا تقتصر على العمليات العسكرية بل يقوم بمهمات إنقاذ. Advertisements وقال المالكي - في مؤتمر صحفي، بثته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الاثنين إنه تم إطلاق عمليات إغاثة عاجلة للمتضررين من السيول في اليمن، لافتا إلى إرسال طائرات إغاثة من (الرياض ) ضمن جسر جوي لإغاثة المتضررين من السيول. وأضاف أن النظام الإيراني يعمل على تقويض الاستقرار الإقليمي عبر ميليشيا الحوثي الانقلابية .

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