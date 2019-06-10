شكرا لقرائتكم خبر عن تركى المالكى: تحالف دعم الشرعية قدم 1.5 مليار دولار مساعدات لليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العقيد تركى المالكى المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، إن دول التحالف قدمت مساعدات تقدر بنحو 1.5 مليار دولار لليمن، مؤكدا دعم التحالف لكل الجهود الرامية لإنهاء الانقلاب وإعادة الشرعية. واتهم المالكى فى مؤتمر صحفى، اليوم، النظام الإيرانى بالعمل على تقويض الاستقرار فى المنطقة من خلال دعم ميليشيات الحوثى، مشيرا إلى أن التحالف يواصل استهداف القدرات الحوثية داخل اليمن.

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