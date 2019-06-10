شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم سيدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،11 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة، إضافة إلى تخريب وتفتيش منازل المواطنين وتسليم بلاغات لعدد منهم لمراجعة مخابراتها.
وذكر نادي الأسير- في بيان صدر اليوم الإثنين - أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية واليوم الاثنين، أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل بينهم سيدة، ومواطنا ونجله من محافظة أريحا، ومواطنا واحدا من بلدة كفر الديك في سلفيت، بالإضافة إلى اثنين من كل من رام الله وبيت لحم.
في سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة منازل في مخيم شعفاط شرق مدينة القدس.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وشرعت بعمليات دهم وتفتيش طالت عددا من المنازل دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات.
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