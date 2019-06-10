شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة العربية السعودية تترقب زيارة بوتين فى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح " إن بلاده تترقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة في أكتوبر 2019" ، معربا عن أمله أن تعطي هذه الزيارة دفعة لتطوير العلاقات بين البلدين.

وأضاف الفالح ،خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة اليوم الاثنين بموسكو: " نتوقع أن تحقق علاقاتنا مزيدا من الزخم عندما يزور الرئيس فلاديمير بوتين المملكة العربية السعودية في أكتوبر من هذا العام". وأوضح : " أن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا في 2017 قد مثلت دفعة قوية لتطوير التعاون بين بلدينا " . يُذكر أن المتحدث الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، كان قد أعلن في وقت سابق أن زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة العربية السعودية يجري العمل عليها دون تحديد موعيد هذه الزيارة .

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