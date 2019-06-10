وفاة قائد"المعارك الوطنية" بمصر الدبلوماسي المتقاعد إبراهيم يسري

القاهرة / الخليج 365

توفي قائد "المعارك الوطنية" بمصر، الدبلوماسي البارز المتقاعد إبراهيم يسري، الإثنين، عن عمر تجاوز 80 عاما.

وقال أفراد من عائلته عبر موقع "فيسبوك"، إن "يسري"، توفي فجر اليوم، دون تفاصيل أكثر.

وحازت صفحة "يسري" عبر "فيسبوك"، على نعي واسع من تلاميذه ومحبيه.

ولم تعلن أسرته تفاصيل الوفاة أو العزاء حتى الساعة (12:50 ت.غ).

وإبراهيم يسري، سفير مصري سابق بالجزائر، ومساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق، ومنسق حملة "لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني".

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وقاد معارك وطنية كبيرة في أورقة المحاكم وبين قادة الرأي للدفاع عن حق مصر في مياه النيل ورفض تصدير الغاز لإسرائيل، ورفض نقل السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

ورغم الخلافات السياسية المعتادة بمصر بين تيارات القوى الإسلامية والعلمانية، إلا أنه كان يجمعه تواصل مع جميع قواها، الذين شاركوا بفاعلية خلال حفل تكريم وطني له في يوليو/ تموز 2012.

وتزعم جبهة الضمير المعارضة للنظام بمصر، ودعم مبادرات عديدة للحل السياسي، لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد المتفاقمة منذ 2013.

وحصد تكريما رئاسيا على دور وطني كبير في الثمانينات، حيث منحه الرئيس السابق عدلي منصور، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى في 30 مايو/آيار 2014، ضمن تكريمات شملت "اللجنة القومية العليا لطابا"؛ تقديرا لدورهم الوطني في استعادة الوطن لطابا من إسرائيل عبر التحكيم الدولي ورفع العلم المصري في 19 مارس/آذار 1989.

وأوضحت رئاسة الجمهورية آنذاك أن اللجنة القومية العليا لطابا تولت مسؤولية إعداد خطة العمل والوثائق والمستندات اللازمة لتقديم وتعزيز وجهة نظر مصر حول القضية أمام هيئة التحكيم من جميع النواحي القانونية والتاريخية والفنية.

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