"حماس" تدين تصريحات أمريكية حول حق إسرائيل بضم أجزاء من الضفة

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الإثنين، تصريحات سفير الولايات المتحدة الأميركية في إسرائيل ديفيد فريدمان، التي زعم فيها أن "إسرائيل تمتلك الحق في ضم جزء من أراضي الضفة الغربية".

وقالت الحركة، في بيان وصل "الخليج 365" نسخة منه: "نعتبر تلك التصريحات اعتداء على الحق الفلسطيني، ومخالفة للقرارات الأممية وللقانون الدولي".

وأضافت: "تستكمل الولايات المتحدة الأمريكية بتلك التصريحات الخطيرة، العدوان على الشعب الفلسطيني وسلب ما تبقى من حقوقه".

وحمّلت الحركة، الإدارة الأمريكية أي تداعيات "لتلك التصريحات الخطيرة التي تشجّع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب وحقوقه".

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والسبت، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، مقابلة مع فريدمان قال فيها إنه "في ظل ظروف معينة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من الضفة الغربية، لكن على الأغلب ليس كلها"، وذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية عن الصحيفة.

وسبق أن استنكرت الحكومة الفلسطينية تصريحات السفير الأمريكي، واعتبرتها دليلا على أنه "سفير للاستيطان"، بينما اعتبرت فصائل فلسطينية، تصريحات "فريدمان" تعكس العقلية الاستعمارية للإدارة الأمريكية، وتكشف حقيقة "صفقة القرن".

وتحشد واشنطن لمؤتمر دولي مقرر عقده بالبحرين، في يونيو/ حزيران الجاري، بهدف بحث الجوانب الاقتصادية لخطة سلام تعرف بـ"صفقة القرن".

وحسب معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (غير حكومية)، يصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى أكثر من 630 ألف مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة.

وتنص قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة غير شرعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.