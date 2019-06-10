استشهاد ضابط إسعاف فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365
استشهد ضابط إسعاف فلسطيني، الإثنين، متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي، الشهر الماضي، خلال عمله في تقديم الإسعاف لمصابي مسيرات العودة، شمالي قطاع غزة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن ضابط الإسعاف، محمد صبحي الجديلي (٣٦عاما)، استشهد، الإثنين، متأثرا بإصابته برصاص معدني، بالأنف، أدى إلى كسور بالجمجمة.
وأشارت إلى أن جثمان "الجديلي" سينقل، الإثنين، من مستشفى الأهلي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، حيث كان يعالج، إلى قطاع غزة لمواراته الثرى.
وأصيب الضابط الجديلي بجراح يوم 3 مايو/ أيار الماضي، برصاص معدني، مغلف بالمطاط، خلال عمله في إسعاف جرحى مسيرات العودة شمال قطاع غزة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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