عبد المهدي: نرسخ العلاقة الدستورية بين إقليم الشمال والحكومة الفيدرالية

العراق / سرهاد شاكر / الخليج 365

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الإثنين، أن حكومته تعمل على ترسيخ العلاقة الدستورية مع إقليم شمال العراق.

جاء ذلك خلال تهنئته رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني بمناسبة تأدية اليمين الدستورية.

وأدى رئيس وزراء إقليم شمال العراق السابق نيجيرفان بارزاني، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية بوصفه رئيسا منتخبا للإقليم وسط حضور رفيع على مستوى العراق والعالم.

وقال عبد المهدي في كلمة ألقاها بالنيابة حميد الغزي خلال حضوره مراسم تأدية القسم في أربيل عاصمة الإقليم، "نعمل على ترسيخ العلاقة الدستورية مع الإقليم ضمن الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيه".

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وأشار عبد المهدي إلى التحديات الأمنية التي تواجه العراق، داعياً إلى العمل بشكل مشترك للتصدي لها.

وأوضح، "نحن في الحكومة الفدرالية نسعى إلى حل الخلافات والقضايا العالقة مع الإقليم وفق الدستور والاستمرار في التفاهم والحوارات في هذا المجال".

وشدد عبد المهدي على ضرورة إبعاد العراق عن أي أزمات وخلافات في المنطقة.

وتوصل أربيل وبغداد في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى اتفاق مبدئي حول عدد من النقاط الخلافية بينهم من ضمنه حصة الإقليم في الموازنة العامة ورواتب قوات الإقليم "البيشمركة" وإدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها.

وفي الأشهر الماضية، تحسنت العلاقات تدريجياً بين الجانبين وينسقان لتغطية الفراغات الأمنية في المنطقة شمالي البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.