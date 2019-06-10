تشاووش أوغلو يشارك بمراسم أداء بارزاني اليمين الدستورية

أربيل / مازن ماجد أسعد بقال / الخليج 365

حضر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، مراسم أداء نجيرفان بارزاني اليمين الدستورية رئيسا منتخبا لإقليم شمال العراق.

جرت مراسم أداء اليمين الدستورية في مركز "سعد عبدالله" للمؤتمرات بمحافظة أربيل.

وعبر حسابه على "تويتر" هنأ تشاووش أوغلو، بارازاني على توليه منصبه رسميا. وقال: "أهنئ الرئيس المنتخب لإقليم شمال العراق نجيرفان بارزاني، وينبغي علينا التركيز في الأيام المقبلة على المشاريع الملموسة، ومواصلة مكافحة منظمة بي كا كا الإرهابية".

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وعقب أدائه اليمن الدستورية، بدأ بارزاني استلام منصبه رسميا، كرئيس لإقليم شمال العراق.

وصباح الإثنين، وصل تشاووش أوغلو مطار أربيل الدولي للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية؛ حيث استقبله كل من بارزاني والسفير التركي لدى بغداد فاتح يلديز، وعدد من المسؤولين العراقيين.

وعقب وصوله التقى تشاووش أوغلو، بارزاني، ورئيس الأمن والاستخبارات في إقليم شمال العراقي مسرور بارزاني.

ومن المتوقع أن يلتقي تشاووش أوغلو، الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد صالحي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.