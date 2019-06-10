مطار الخرطوم: جدول الرحلات اليومية يسير بصورة طبيعية

الخرطوم / الخليج 365
أعلنت إدارة شركة مطار الخرطوم الدولي، أن جدول الرحلات اليومية يسير بصورة طبيعية، "وحضور الموظفين والعاملين ممتازا في اليوم الثاني للاعتصام".
وكان سودانيون، بدأوا عصيانا مدنيا واسعا، أمس الأحد، دعا إليه "تجمع المهنيين" المعارض، إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، الإثنين، تصريحات لإدارة المطار، ذكرت فيها أن حركة الطيران تسير بصورة عادية، مشيرة إلى أن حركة الطيران "نشطة جدا".
وقالت إن الخطوط الإثيوبية والمصرية تعملان بصورة عادية حسب الجدول.. "هناك شركات طالبت برحلات إضافية.. طيران ناس السعودية تعمل بصورة عادية حسب الجدول، وطالبت بـ 12 رحلة إضافية".
وفي وقت سابق اليوم، قال "تجمع المهنيين"، إن العصيان المدني مستمر لليوم الثاني، رغم تحذيرات ومطالبات من المجلس العسكري الانتقالي بالتراجع عن تلك الخطوة.
والسبت، جدد المجلس العسكري، الإعراب عن رغبته في استئناف التفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، لاسيما مع وساطة إثيوبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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