بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365
قال رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية في لبنان، عماد الحوت، إن من يقف خلف عملية اغتيال المسؤول في الجماعة محمد الجرار هي جهة محترفة وليست جهة هاوية.
وفجر الإثنين، أعلنت الجماعة، اغتيال مسؤولها في بلدة شبعا جنوب لبنان الحدودية مع إسرائيل الشيخ محمد قاسم الجرار، على يد مسلحين مجهولين أطلقوا النار عليه على باب مستوصف بلدة شبعا فأردوه قتيلا على الفور.
وأضاف الحوت (نائب سابق) في حديث مع الخليج 365، أن الاتهام يذهب بأحد الاتجاهين لا ثالث لهما، الأول هو إسرائيل والثاني المنزعجون من دور الشيخ محمد في عملية احتواء النازحين السوريين ومساعدتهم والوقوف إلى جانبهم.
وأردف أن عمل الشيخ الجرار في مساعدة النازحين السوريين ومساعدتهم أزعجت النظام السوري ومن يحالفه.
وشدد الحوت الذي رفض توجيه الاتهام لأي جهة على أنه لا بد من انتظار نتائج التحقيق من أجل الوصول إلى أي من الفرضيتين الأقرب إلى الصواب.
واعتبر أن "عملية الاغتيال بالتقنيات التي استخدمت فيها وكل التحضيرات لها ونوعية الرصاص المتفجر الذي استخدم واستدراجه يؤكد أن الجهة محترفة وليست جهة هاوية".
وأوضح أن هناك كاميرات مراقبة كانت موجودة في المكان وصورت الحادثة، والأجهزة الأمنية تتولى التحقيق في تحديد الاتصال الذي تلقاه الشيخ قبل اغتياله بدقائق وأدى إلى استدراجه في المكان الذي قتل فيه.
وكشف الحوت أنه منذ سنة ونصف كانت تصل تهديدات مصورة للشيخ الجرار تهدده بعائلته وابنه وبشخصه.
وتابع "وضعنا هذه التهديدات لدى القوى الأمنية التي حققت بالأمر، لكنها حتى الآن لم تبلغنا بأي نتيجة".
وقال الحوت إن "الشيخ الجرار دفع ضريبة كل مهتم بشؤون الأمة وهمومها سواء كان العنوان فلسطين واحتلالها أو الشعب السوري المظلوم". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجماعة الإسلامية بلبنان: الجهة التي تقف خلف اغتيال جرار محترفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.