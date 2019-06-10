الإحتلال يعتقل فلسطينيًا من مخيم عايدة شمال #بيت_لحم وآخر من كفر الديك غرب #سلفيت

الخليج - واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابًا فلسطينيًا بعد أن داهمت منزل والده وفتشته في مخيم عايدة شمال بيت لحم .

من جهة اخرى، ذكرت مصادر أمنية ومحلية في سلفيت، ان قوات الاحتلال اعتقلت، الليلة الماضية، الشاب محمد خضر حميدان، بعد ان داهمت منزله وفتشته في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.