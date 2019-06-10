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الخليج - واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابًا فلسطينيًا بعد أن داهمت منزل والده وفتشته في مخيم عايدة شمال بيت لحم .
من جهة اخرى، ذكرت مصادر أمنية ومحلية في سلفيت، ان قوات الاحتلال اعتقلت، الليلة الماضية، الشاب محمد خضر حميدان، بعد ان داهمت منزله وفتشته في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.
كانت هذه تفاصيل خبر الإحتلال يعتقل فلسطينيًا من مخيم عايدة شمال #بيت_لحم وآخر من كفر الديك غرب #سلفيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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