- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
ذكرت الشرطة السويدية، اليوم الاثنين، أن قوات الشرطة أطلقت النار وأصابت رجلاً كان يهدد أشخاصًا في محطة قطار.
ونقلت وكالة “تي تي” السويدية للأنباء عن الشرطة، أن الجنود لم يكن لديهم خيار سوى إطلاق النار عليه بسبب سلوكه في المحطة المركزية في مدينة مالمو، جنوبي البلاد.
ووفق سكاي نيوز جرى نقل الشخص إلى المستشفى مصابًا بجروح، ولم ترد معلومات بشأن حالته الصحية.
وذكرت الشرطة السويدية، الاثنين، أن قوات الشرطة أطلقت النار وأصابت رجلاً كان يهدد أشخاصًا في محطة قطار.
ونقلت وكالة “تي تي” السويدية للأنباء عن الشرطة، أن الجنود لم يكن لديهم خيار سوى إطلاق النار عليه بسبب سلوكه في المحطة المركزية في مدينة مالمو، جنوبي البلاد.
وجرى نقل الشخص إلى المستشفى مصابًا بجروح، ولم ترد معلومات بشأن حالته الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر #السويد: إطلاق نار في #محطة_قطار.. والشرطة تصيب المهاجم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.