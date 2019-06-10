توفر وظائف إدارية بشركة الاتصالات السعودية في #الرياض و #الدمام

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف إدارية شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض ومدينة الدمام، بمسمى (المدير المناوب Duty Manager)، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- المدير المناوب (Duty Manager) (الرياض).

2- المدير المناوب (Duty Manager) (الدمام).

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الشروط:

1- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

2- يفضّل حصوله على شهادة في السلامة والأمن.

3- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/06/10م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 2019/06/20م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا