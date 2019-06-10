عملاقتا الدفاع والطيران الأميركيتان “ريثيون” و”يونايتد تكنولوجيز” تعلنان اندماجهما

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الخليج - أ ف ب
أعلنت مجموعتا “ريثيون” و”يونايتد تكنولوجيز” الأميركيتان العملاقتان في مجالي صناعة الدفاع والطيران الأحد أنّهما وقّعتا اتفاقية اندماج ستنبثق منها واحدة من أكبر المجموعات العالمية في هذين القطاعين.
وقالت المجموعتان في بيان مشترك إنّ عملية الاندماج عبر تبادل الأسهم ستُنجز في النصف الأول من عام 2020.
وأوضحت المجموعتان أنّ الكيان الجديد، الذي يجمع بين محفظتي المجموعتين المتكاملتين للغاية، سوف يطلق عليه اسم “ريثيون تكنولوجيز كوربوريشن”.
ومجموعة ريثيون هي عملاق في مجال صناعات الدفاع في حين أن “يونايتد تكنولوجيز” هي مجموعة عملاقة في مجال صناعة الطيران.
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