مراقبي الأمانة يرتدون شعار ” مرحباً ألف في عسير “

أميرة الشهري اعتمد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الزي الرسمي لكافة مراقبي أمانة منطقة عسير ،حيث حمل الزي الرسمي الشعار الترحيبي لصيف عسير ” مرحبا ألف في عسير ” .

و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن تفعيل الشعار الترحيبي

” مرحبا ألف في عسير ” على الزي الرسمي لمراقبي الأمانة جاء استجابة من أمانة المنطقة و توافقا مع توجيهات سمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز امير منطقة عسير و الذي اطلق مؤخرا مبادرة “حسن الوفادة” التي تهتم باستقبال ضيوف المنطقة وزوارها و تتجسد في الكرم والأخلاق والعادات والتقاليد بكافة مدن و محافظات المنطقة .

و أشار الحميدي الى ان الشعار الجديد تم تصميمه وفق التراث الحضاري للمنطقة ، و الذي حرصت اللجنة العليا برئاسة سمو الأمير تركي بن طلال للمهرجان على أن يرمز إلى هوية المنطقة بكونها إرث أصيل تحرص الأمانة و جميع الجهات الأخرى المشاركة على المحافظة عليه في جميع الشعارات الخاصة بالمهرجانات التي تقيمها على مدار العام .

منبها الى ان الأمانة قد اعتمدت في وقت سابق توزيع الشعار الترحيبي ” مرحبا ألف في عسير ” على جميع اللوحات الاعلانية و المركبات الخاصة بأمانة المنطقة و بلدياتها .

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