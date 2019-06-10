هزة_أرضية خفيفة تضرب محافظة واسط جنوب شرق #بغداد

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الخليج - واس
ضربت هزة أرضية خفيفة فجر اليوم، محافظة واسط جنوب شرق بغداد, من دون أن يسجل وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.
وأفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والرصد الزلزالي العراقية في بيان صحفي، أن الهزة الأرضية التي بلغت قوتها 3,4 درجات حسب مقياس ريختر المكون من 9 درجات, وقعت على بعد 4 كلم جنوب غرب مدينة الكوت مركزالمحافظة, وأن بعض سكان المحافظة شعروا بها.
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