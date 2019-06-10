- 1/2
- 2/2
وقال الحبر الأعظم، خلال استقبال في القصر الرسولي المشاركين في الجمعية العامة لمنظمة "روكو" الدينية، التي تعمل على تقديم المساعدة للكنائس الكاثوليكية الشرقية: "أفكار مستمرة ترافقني عندما أفكر في العراق، إلى حيث أود الذهاب في العام المقبل".
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh
وحذر البابا من التوترات الجديدة في هذا البلد على خلفية "نزاعات القوى الإقليمية التي لا تهدأ".
وكان البابا فرنسيس قد أخبر الصحفيين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أنه يرغب في الذهاب إلى العراق، لكن الأساقفة المحليين يؤكدون أن هذا ليس آمنا تماما في الوقت الحالي.
وفي هذا الصدد، قال البابا مازحا إنه ربما لم تتمكن الإدارة الهرمية الكاثوليكية العراقية نفسها من الاتفاق فيما بينها حول هذه المسألة، وقال إنه لذلك أرسل وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، لزيارة العراق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا فرنسيس يكشف نيته لزيارة العراق العام المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.