وكالة: القوات الإسرائيلية تفتعل حريقا في الجولان المحتل يمتد إلى الأراضي السورية

وذكرت وكالة "سانا" أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تفتعل حريقا في الجولان السوري المحتل والنيران تمتد إلى الأراضي الزراعية على محور بئر عجم وبريقة والقحطانية في ريف القنيطرة".

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وكان حريق كبير شب منذ يومين في أراض زراعية ورعوية تقع إلى الغرب من قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي المحرر امتدت نيرانه إلى أراضي القرية.

وقال نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة القنيطرة حسين إسحق إن "افتعال الحرائق وغيرها من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الجولان المحتل أمر متوقع وهو مخالف للقرارات والاتفاقيات الدولية ويؤكد عدوانية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الجولان السوري المحتل"، كما نقلت وكالة "سانا"

وأشار العقيد فراس سماره رئيس قسم الجاهزية في المحافظة إلى أن "سلطات الاحتلال قامت في وقت متأخر من الليل بإضرام النيران في المنطقة الواقعة إلى الغرب من قرية صيدا الحانوت المحررة ما أدى إلى إلحاق الضرر بالمحاصيل الزراعية والأراضي الرعوية والعشبية فيها لافتا إلى أن إخماد النيران تم بالتعاون بين عناصر فوج الإطفاء ومديرية زراعة القنيطرة".

وأوضح مدير زراعة القنيطرة المهندس شامان الجمعة أن الحريق المفتعل أدى إلى تضرر نحو 70 دونما من محصول القمح و 20 دونما من الأراضي الرعوية.