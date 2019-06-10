السودان... ترحيل قادة الحركة الشعبية إلى جوبا

ونقلت قناة "العربية" عن مصادر سودانية القول إن "عملية إطلاق سراح المذكورين جاء في إطار مبادرة إثيوبية ومطالبات دولية".

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني قد أفرج، اليوم الاثنين، عن 3 من قادة الحركة الشعبية، وهم: ياسر عرمان نائب رئيس الحركة، ومبارك أردول الناطق باسمها، وخميس جلاب أمينها العام.

وذكرت "العربية" أنه جرى إيقاف قياديي الحركة المتمردة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، بعد الهجوم العنيف على المعتصمين في وسط الخرطوم الذي أودى بحياة العشرات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

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وأفاد التلفزيون السوداني الرسمي عن "إطلاق سراح كل من عرمان وجلاب وأردول" من دون تفاصيل إضافية.

واعتقل عرمان، وهو نائب رئيس الحركة الشعبية شمال السودان- جناح مالك عقار، بعد وصوله الى الخرطوم في 26 مايو/ أيار ليشارك في التفاوض مع المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان بعد أشهر من الاحتجاجات. واعتقل في الخامس من يونيو/ حزيران.

واعتقل جلاب وأردول من منزليهما في الخرطوم، الجمعة، بعد اجتماعهما مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الذي زار الخرطوم في محاولة للتوسط بين المحتجين والمجلس العسكري لإعادة الطرفين الى طاولة التفاوض.