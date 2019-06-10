شكرا لقرائتكم خبر عن وزير فلسطينى : سفير أمريكا لدى إسرائيل يساعدها على ضم أجزاء من الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الاثنين إن الهدف من تصريحات أدلى بها ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل هو مساعدة إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وأضاف أثناء زيارة لوارسو أن على المجتمع الدولي التصدي لهذا الأمر والرد عليه. Advertisements وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت يوم السبت عن فريدمان قوله إن إسرائيل لها الحق في الاحتفاظ بجزء من الضفة الغربية تحت ظروف معينة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أبريل إنه يعتزم ضم المستوطنات اليهودية المبنية على أراض يأمل الفلسطينيون في أن تكون جزءا من دولة مستقلة لهم في نهاية المطاف.

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