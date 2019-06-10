شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 12 طفلا يتيما لعائلات فرنسية منضمة لداعش سوريا إلى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، وصول 12 طفلا من عائلات فرنسية منضمة لتنظيم (داعش) فى سوريا إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية- حسبما ذكر راديو (فرنسا الدولى) اليوم الاثنين، أن هؤلاء الأطفال جميعهم يتامى ومعزولون وضعفاء، موضحة أنه سيتم تسليم طفلين آخرين إلى هولندا.

وكانت الإدارة الذاتية الكردية فى سوريا قد سلمت، فى وقت سابق اليوم، 12 طفلا يتيما من عائلات أفراد فى تنظيم (داعش) إلى فرنسا واثنين آخرين إلى هولندا.

يذكر أن الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية فى الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر، قد كتب على (تويتر) أنه بناء على طلب الحكومة الفرنسية، سلمت الإدارة الذاتية فى شمال وشرق سوريا، أمس، 12 يتيما فرنسيا من عائلات تنظيم (داعش) إلى وفد من وزارة الخارجية الفرنسية فى بلدة (عين عيسى)، مشيرا إلى أنه تم أيضا تم تسليم طفلين هولنديين لوفد من وزارة الخارجية الهولندية.

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يشار إلى أن فرنسا ودول أخرى يرفضون استعادة مواطنيها من عناصر تنظيم (داعش) المعتقلين لدى الأكراد، وأفراد عائلاتهم الموجودين فى مخيمات بمناطق يسيطر عليها الأكراد فى شمال شرق سوريا، كما أعلنت باريس سابقا أنها ستكتفى على الأرجح بإعادة الأطفال اليتامى من أبناء الجهاديين الفرنسيين، حث استعادت فى مارس الماضى وللمرة الأولى خمسة أطفال يتامى.

يذكر أنه فى نهاية الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان إن نحو 450 فرنسيا محتجزون لدى الأكراد أو يقبعون فى مخيمات النزوح فى مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية.