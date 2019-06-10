شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. جموع غفيرة تشيع جثمان مدير تعليم مكة إلى مقبرة الشرائع والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

شُيّع فجر اليوم الإثنين مدير تعليم منطقة مكة المكرمة عبد الله الثقفي، إلى مثواه الأخير بمقبرة الشرائع بمكة المكرمة، بحضور ومشاركة جموع غفيرة، وذلك بعد الصلاة على جثمانه عقب صلاة الفجر بالحرم المكي.

وكان الثقفي الذي صدر قرار بتكليفه قبل أسبوعين بتولي منصب المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أصيب بجلطة أدخل على أثرها المستشفى، ما أدى لوفاته.

وقام مغردون عبر “تويتر” برثاء الفقيد الثقفي، مستذكرين محاسنه وسجاياه وسمعته الحسنة، وما قدمه في المجال التربوي والتعليمي، حيث عمل في قطاع التعليم متنقلا بين مكة وجدة، وكسب محبة واحترام زملائه وطلابه.

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