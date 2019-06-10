شكرا لقرائتكم الحكومة اليمنية تدعو لإنقاذ المتضررين من السيول وسط أنباء عن وفيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن – "الحياة" | منذ 6 ساعات في 10 يونيو 2019 - اخر تحديث في 9 يونيو 2019 / 22:27

ناشدت الحكومة اليمنية المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في اليمن، التدخل العاجل لإنقاذ السكان في محافظات عدن وأبين ولحج التي تضررت من الأمطار والسيول.



ودعا وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، إلى سرعة إرسال فرق الطوارئ وإعداد الخطط الطارئة لمواجهة الأوضاع في المحافظات الثلاث، وتوفير المتطلبات الإغاثية والايوائية والطبية للمتضررين كافة، والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية.

وشهدت محافظة عدن الليلة الماضية، أمطاراً غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة بفعل المنخفض الجوي الذي تشهده اجزاء من البلاد، ما تسبب في أضرار في الممتلكات العامة والخاصة وسط أنباء عن وقوع وفيات جراء السيول.