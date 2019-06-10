شكرا لقرائتكم مئات المعتقلين خلال انتخابات رئاسية في كازاخستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نور سلطان - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 10 يونيو 2019 - اخر تحديث في 9 يونيو 2019 / 22:26

اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين في كازاخستان، خلال تنظيمها أول انتخابات رئاسية من دون مشاركة رئيسها السابق نور سلطان نزارباييف.



والتظاهرات هي الأبرز منذ 3 سنوات في الجمهورية السوفياتية السابقة. وأوقفت الشرطة مئات من المتظاهرين، في أبرز مدينتين في البلاد نور سلطان وألماتي.

ودُعي حوالى 10 ملايين ناخب إلى الاقتراع، في انتخابات مبكرة تُعتبر سابقة في البلاد، وتأتي بعد الاستقالة المفاجئة لنزارباييف في آذار (مارس) الماضي.

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ويُرجّح فوز رئيس مجلس الشيوخ الذي يتولّى الرئاسة موقتاً قاسم جومارت توكاييف.

وينافس 6 مرشحين آخرين توكاييف (66 سنة)، لكنهم ليسوا معروفين بالنسبة الى الرأي العام.

وتخلّلت الحملة الانتخابية تظاهرات، قمعتها السلطات التي كثفت حملة على وسائل الإعلام والمعارضين، في الأسابيع التي سبقت التصويت.

ويُعدّ مختار ألبيازوف، المقيم في المنفى، أبرز معارض في البلاد، ودعا الى تظاهرات اليوم الأحد في كازاخستان.