شكرا لقرائتكم بو شرف نقيبا للأطباء في لبنان بالتزكية: النقابة بحاجة إلينا جميعا لنتمكن من النهوض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 10 يونيو 2019 - اخر تحديث في 9 يونيو 2019 / 22:27

فاز الدكتور شرف بو شرف بمنصب نقيب الأطباء في لبنان بالتزكية بعد انسحاب الطبيبين باسم ابو مرعي ومرونا زغبي. وقد فازت لائحة ابو شرف التي تحمل اسم "النقابة تجمعنا" بكامل اعضائها في الدورة الأولى وهي مدعومة من حزب "الكتائب" و"التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، و"القوات اللبنانية".



وبعد اعلان النتائج، اعتبر بو شرف أن "الانتخابات هي صورة مشرقة، وأعطت نتيجة مشرقة للنقابة"، شاكرا " كل من عاوننا وأمد يدي للجميع لنتمكن من اكمال المسيرةا لتي بدأناها"، لافتا إلى أن "النقابة بحاجة إلينا جميعا لنتمكن من النهوض من المشاكل التي تعاني منها"، ومشددا على انه "إذا لم نكن يدا واحدة ونعمل معا تحت سقف القانون لا يمكننا ان نصل الى اي مكان"، مؤكدا "وجود حلول لكل المشاكل".

وإذ أمل في أن "تكون الانتخابات باتت وراءنا، وأن نتطلع إلى الأمام للنهوض بالنقابة بما يليق بها وبالطبيب وبلبنان". شكر بو شرف للطبيبين ابو مرعي وزغبي انسحابهما لمصلحته.

وكانت قد جرت عملية الاقتراع في بيت الطبيب لانتخاب ثمانية اعضاء في مجلس ادارة نقابة الاطباء في بيروت، سقطت عضويتهم وفق النظام الداخلي للنقابة. وتنافس على مركز النقيب كلّ من رئيس لائحة "النقابة تجمعنا" الدكتور بو شرف ورئيس لائحة "وفاق سلام انحاز" الدكتور جورج افتيموس ورئيس لائحة "مستقلون" الدكتور جان حاج، وتنافس للفوز بالمقاعد الثمانية كل من الاطباء: وسيم بيطار، برنار جرباقة، يوسف حداد، تغريد حاج علي، دريد عويدات، اسامة شمص، كريكور اجيديان عن لائحة "النقابة تجمعنا" المدعومة من "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" و"القوات اللبنانية" وحزب الكتائب، والاطباء: ماريان مجدلاني، جان ابي يونس، عماد غصين، بدر زيدان، حسن البسام، انيس ابي عكر عن لائحة "وفاق سلام انجاز" المدعومة من الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل وحركة امل ومستقلين، والاطباء جان حاج، شربل عازار، جورج نصار، علي شمس الدين، رافي لانجلريان، وهيب سلامة، وليد فارس ومحمد الحاج عن لائحة "مستقلون".

Advertisements

يذكر ان عدد الاطباء المسددين اشتراكاتهم، والذين يحق لهم الاقتراع 8700 طبيب من اصل نحو 14 الف طبيب مسجلين في جدول النقابة.

...وسليم أبي صالح نقيبا لأطباء طرابلس بالتزكية

وفي طرابلس فاز الدكتور سليم أبي صالح بمنصب نقيب أطباء لبنان- طرابلس، بعد إعلان نتائج عملية الإقتراع التي جرت في مقر النقابة لإنتخاب نقيب جديد من الطائفة المسيحية تبعا للعرف المتبع بمداورة منصب النقيب بين الطوائف المسيحية والإسلامية.

وفاز النقيب الجديد أبي صالح بالتزكية لكونه عضوا في مجلس النقابة، في حين لم يحالف الحظ المرشحين الدكتور حنا جرجس والدكتور بسام الخوري اللذين لم يتمكن احدهما من منافسة أبي صالح لكونه عضوا في المجلس الحالي للنقابة ومن بين الذين إحتفظوا بعضوية المجلس وفق قوانين النقابة.

يذكر ان عدد الناخبين بلغ 802 من أصل 1266 طبيبا سددوا إشتراكاتهم ويحق لهم الإقتراع.